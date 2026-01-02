VIDEO: Valovi u Dubrovniku odnijeli državljanina BiH, u toku akcija izvlačenja tijela

U Dubrovniku traje akcija potrage i spašavanja muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je pao u more ispod gradskih zidina nakon jakih udara valova.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na lokalitetu Buža, gdje se muškarac u trenutku incidenta fotografisao s porodicom na stijenama, kada su ga snažni valovi povukli u more.

Nakon dojave, na teren su odmah upućene sve nadležne hitne službe, uključujući pripadnike Lučke kapetanije, policije i HGSS-a. U akciju spašavanja uključio se i građanin Dominko Radić, koji je sa svojom barkom pokušao pomoći unesrećenom.

Uprkos višesatnoj potrazi, nepovoljni vremenski uslovi i izuzetno uzburkano more znatno su otežavali intervenciju. Valovi su, prema navodima spasilačkih službi, dostizali visinu veću od pet metara, što je predstavljalo ozbiljnu opasnost za sve učesnike akcije.

Kako je potvrdio lučki kapetan Mato Kekez za Dubrovački dnevnik, tijelo muškarca je locirano u moru, oko 400 metara ispred vale od Pila. Spasioci su do njega došli ranije, ali on tada nije pokazivao znakove života. Zbog izuzetno teških uslova na moru, tijelo još uvijek nije bilo moguće izvući.

Radić, koji je učestvovao u pokušaju spašavanja, izjavio je da je učinio sve što je bilo u njegovoj moći te da mu je ovo prvi put u životu da nekoga nije uspio izvući iz mora.

Akcija traganja i izvlačenja tijela i dalje traje, a spasilačke ekipe čekaju povoljnije vremenske prilike kako bi je sigurno privele kraju.