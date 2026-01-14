Klizibal na Panonici donosi najveći maskenbal na ledu u Tuzli ove zime, a na gradsko klizalište Panonika u subotu, 17. januara 2026. godine, mogu ući isključivo maskirani klizači. Organizatori poručuju da je ideja jednostavna, ko želi na led u terminu Klizibala, treba pustiti mašti na volju i doći u kostimu.

Događaj je zakazan od 18:00 do 19:00 sati, a najavljen je kao najšareniji i najzabavniji termin ove zimske sezone na Panonici. Uz klizanje u maskama, posjetioce na ledu očekuju i sadržaji koji su već sada privukli pažnju roditelja i najmlađih klizača, od maskota do animacije.

Poseban dio programa je dolazak Mede Lede, uz besplatnu podjelu sladoleda za sve posjetioce. Na klizalištu će biti i maskote Patrolnih šapa, Chase i Skye, te Kiki Klaun i Princeza, što Klizibal na Panonici čini događajem koji, osim klizanja, nudi i atmosferu pravog zimskog maskenbala.

Za one koji nemaju spremnu masku, organizovan je facepainting. Prije ulaska na klizalište moguće je oslikavanje lica, pa će i oni koji dođu bez kostima imati priliku da se pretvore u omiljenog lika iz crtanih filmova i ispune uslov za izlazak na led.

Tokom Klizibala na Panonici biće dodijeljene i nagrade za najbolje maske, a nagrade osiguravaju sponzori Bingo i NLB banka. Organizatori najavljuju da će upravo kreativnost i trud oko kostima biti ono što će se posebno vrednovati, pa se očekuje šarolik miks superheroja, princeza, životinjskih likova i neobičnih, domaćih ideja.

Maskirani klizači tokom ovog termina plaćaju sniženu cijenu ulaznice od 5 KM. Klizibal na Panonici je zbog toga zanimljiv i onima koji žele porodični izlazak, i društvu koje traži drugačiji subotnji plan, uz muziku, animaciju i nagrade, ali i jasna pravila ulaska na led.

Klizibal na Panonici održava se u subotu, 17. januara 2026. godine, na Gradskom klizalištu Panonika, u terminu od 18:00 do 19:00 sati.