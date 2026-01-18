Klizibal okupio veliki broj maskiranih klizača, izabrano 13 najboljih maski

Klizibal, najveći maskenbal na ledu u Tuzli, okupio je veliki broj posjetilaca i maskiranih klizača, a organizatori navode da je riječ o najposjećenijem izdanju do sada. „Najbolji Klizibal do sada, velika posjeta, prepuno klizalište, te ogroman broj kreativnih i maskiranih klizača učinili su ovu večer zaista nezaboravnom“, saopćeno je iz Panonike.

Kako su naveli organizatori, žiri je odabrao 13 najboljih maski, a za nagrađene su obezbijeđene nagrade koje su osigurali sponzori. Bingo je obezbijedio sedam vaučera u vrijednosti od po 30 KM, dok je NLB Banka Sarajevo osigurala šest ruksaka, kapa i setova bojica.

Tokom večeri, maskota Medo Ledo dijelila je sladolede svim posjetiocima. „Izabrati 13 najboljih maski bio je pravi izazov, žiri nije imao nimalo lagan posao“, poručili su iz Panonike, uz zahvalnicu učesnicima, sponzorima i posjetiocima koji su doprinijeli atmosferi.

„Klizibal je još jednom potvrdio da je najveći i najbolji maskenbal na ledu u gradu“, saopćeno je iz Panonike.