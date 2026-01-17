Subota rezervisana za maske i klizaljke: Klizibal stiže na Panoniku

Gradsko klizalište Panonika u Tuzli danas, 17. januara 2026. godine, organizuje “Klizibal”, maskenbal na ledu koji je najavljen kao “najveći maskenbal u gradu”.

Događaj je zakazan od 18 do 19 sati, a na led mogu isključivo maskirani klizači, navode organizatori.

“Klizibal je najveći i najbolji događaj na našem klizalištu, a na led mogu isključivo maskirani klizači”, poručili su iz Gradskog klizališta Panonika.

Organizatori najavljuju da posjetioce na ledu očekuju Medo Ledo uz podjelu sladoleda, maskote Patrolnih šapa Chase i Skye, Kiki klaun i Princeza, kao i facepainting za one koji prije ulaska žele nacrtati omiljeni lik iz crtanih filmova.

“Nagrade za najbolje maske osiguravaju naši sponzori Bingo i NLB banka”, navedeno je u najavi.

Dodaju i da svi maskirani klizači plaćaju sniženu cijenu ulaznice, koja iznosi 5 KM.