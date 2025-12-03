Počinje besplatna škola klizanja za djecu uzrasta 5 do 10 godina

Besplatna škola klizanja na gradskom klizalištu Panonika počinje 8. decembra 2025. godine, a ove zime organizuje se u partnerstvu Pannonice i BH Telecoma. Program je namijenjen djeci uzrasta od 5 do 10 godina, a časovi će se održavati od ponedjeljka do četvrtka u terminima od 10 do 11 sati i od 11:15 do 12:15 sati.

Organizatori pozivaju roditelje da prijave djecu slanjem imena i prezimena, uzrasta i kontakt telefona jednog roditelja na adresu [email protected]

. Nakon formiranja grupa, roditelji će biti obaviješteni o tačnom terminu dolaska.

Besplatna škola klizanja predstavlja priliku da najmlađi naprave prve korake na ledu uz stručnu podršku i sigurno okruženje na Panonici.