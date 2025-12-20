Vikend na ledu u Tuzli: Ledo Medo donosi slatko druženje na klizalištu Panonika

Na gradskom klizalištu Panonika ovog vikenda bit će održan Ledo vikend, događaj namijenjen najmlađima, ali i svim posjetiocima koji žele spoj klizanja, zabave i slatkog iznenađenja.

Organizatori najavljuju dolazak popularnog Ledo Mede, koji će se na ledu družiti s posjetiocima, fotografisati se i dijeliti besplatne sladolede. Tokom jednosatnog programa najavljeni su smijeh, igra i zajedničko klizanje, uz dodatni sadržaj koji bi trebao upotpuniti zimsku atmosferu na Panonici.

Ledo vikend bit će održan danas i u nedjelju, u terminu od 12.30 do 13.30 sati, a ulaz je otvoren za sve posjetioce klizališta u tom periodu.

Iz Panonike poručuju da je riječ o porodičnom događaju kojim žele dodatno oživjeti zimske sadržaje u gradu i pozivaju građane da pripreme klizaljke i dobro raspoloženje za druženje na ledu.