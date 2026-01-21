Nova zabava za mališane ovog vikenda na tuzlanskom klizalištu

Arnela Šiljković - Bojić

Gradsko klizalište Panonika Tuzla organizuje zabavni program za djecu u subotu, 24. januara 2026. godine, u terminu od 12.30 do 13.30 sati.

Kako je najavljeno, na ledu će biti prisutne maskote Spužva Bob, Patrik i Nindža kornjača, a posjetioci će imati priliku za fotografisanje i druženje tokom klizanja.

U sklopu programa planiran je i facepainting, kako bi djeca mogla oslikati lice i pretvoriti se u omiljene likove iz crtanih filmova.

Organizatori pozivaju roditelje i najmlađe da se pridruže događaju na Panonici i učestvuju u jednosatnom programu namijenjenom porodicama i djeci.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Subota rezervisana za maske i klizaljke: Klizibal stiže na Panoniku

Tuzla i TK

Zimska čarolija: Bingo & Pannonica Winter Days danas na gradskom klizalištu

Tuzla i TK

Vikend na ledu u Tuzli: Ledo Medo donosi slatko druženje na...

Tuzla i TK

Počinje besplatna škola klizanja za djecu uzrasta 5 do 10 godina

PROMO

Zima je ljepša uz NLB Banku i Gradsko klizalište Tuzla

BiH

Provjeravaju se informacije o državljaninu BiH zarobljenom u Ukrajini

Tuzla i TK

RAOK Tuzla: Zabrinjava izostanak dijaloga o štrajku u pravosuđu u TK

Tuzla i TK

Vlada TK: Projekat rekonstrukcije škola nije „federalni“

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Smanjenje taksi za registraciju obrta u Tuzli, plaćat će se samo 1 KM

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]