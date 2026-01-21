Nova zabava za mališane ovog vikenda na tuzlanskom klizalištu

Gradsko klizalište Panonika Tuzla organizuje zabavni program za djecu u subotu, 24. januara 2026. godine, u terminu od 12.30 do 13.30 sati.

Kako je najavljeno, na ledu će biti prisutne maskote Spužva Bob, Patrik i Nindža kornjača, a posjetioci će imati priliku za fotografisanje i druženje tokom klizanja.

U sklopu programa planiran je i facepainting, kako bi djeca mogla oslikati lice i pretvoriti se u omiljene likove iz crtanih filmova.

Organizatori pozivaju roditelje i najmlađe da se pridruže događaju na Panonici i učestvuju u jednosatnom programu namijenjenom porodicama i djeci.