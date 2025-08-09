Klizište u Srebreniku zatrpalo korito rijeke Tinje

U mjestu Orlova Klisura, u mjesnoj zajednici Potpeć kod Srebrenika, aktiviralo se klizište većih razmjera koje je izazvalo ozbiljne posljedice. Pomjeranjem tla velika količina stabala i zemlje obrušila se u korito rijeke Tinje, potpuno ga zatrpavši i stvorivši prirodnu branu.

Na teren je odmah izašao federalni vodni inspektor koji je Federalnoj agenciji za vodna područja rijeke Save naložio hitne mjere uklanjanja naslaga iz korita kako bi se spriječile moguće poplave i dodatna šteta.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, hidrometeorološki uslovi jutros u Tuzli pokazali su temperaturu od 16 stepeni, vlažnost zraka od 100 posto i atmosferski pritisak od 986 hPa.

Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac u 07:00 sati iznosio je 196,99 metara nadmorske visine, što je jedan centimetar manje nego prethodnog dana, a ispust kroz temeljne otvore iznosio je 2,12 kubna metra u sekundi.

Na cestama u Tuzlanskom kantonu trenutno se izvode sanacioni radovi na više regionalnih pravaca, pa se na dionicama Tuzla–Šibošnica–Čelić, Lukavac–Vijenac, Gračanica–Srnice i Simin Han–Gornja Tuzla saobraća usporeno i jednom trakom.

Tokom jučerašnjeg dana evidentirano je nekoliko intervencija vatrogasnih jedinica. U Gračanici je gašeno nisko rastinje u naselju Lendići, u Lukavcu su vatrogasci intervenisali dva puta na pomoćnom objektu u naselju Bokavići, dok su u Živinicama gasili drveni otpad u MZ Lug. Sve intervencije su uspješno okončane.

Kantonalna uprava civilne zaštite apeluje na građane da prate stanje na terenu, posebno u blizini klizišta i vodotoka, te da poštuju upozorenja nadležnih službi.