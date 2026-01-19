KO SDA TK: Tulumović i Husić prihvatili povlačenje sa stranačkih funkcija

KO SDA TK objavio je na svome Facebook profilu da su se članovi Denijal Tulumović i Šefik Husić povukli sa stranačkih funkcija do okončanja sudskih postupaka u vezi slučaja nabavke linearnog akceleratora za UKC Tuzla.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa sudskim postupcima protiv Denijala Tulumovića i Šefika Husića, predsjednika Gradskih odbora Stranke demokratske akcije u Živinicama i Tuzli, Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona obavještava javnost da su, nakon obavljenih razgovora i konsultacija, prihvaćene njihove izjave o povlačenju s navedenih stranačkih funkcija do okončanja sudskih postupaka.

Imenovani su u svojim izjavama naveli da nisu počinili djela koja im se stavljaju na teret, ali su, vodeći računa o interesima Stranke, javnoj percepciji i očuvanju ugleda SDA, donijeli odluku o privremenom povlačenju s dužnosti predsjednika gradskih odbora.

Umjesto dosadašnjih predsjednika Gradskih odbora SDA Tuzla i SDA Živinice, za obavljanje dužnosti predsjednika određene su druge osobe iz rukovodstva ovih gradskih odbora, koje će te funkcije obavljati do okončanja navedenih postupaka.

Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona naglašava opredijeljenost Stranke za poštivanje principa zakonitosti, političke odgovornosti i očuvanje povjerenja javnosti u njen rad.