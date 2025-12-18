Ko stoji iza dojava o eksplozivnim napravama u školama u TK?

U četvrtak ujutro u gotovo svim školama u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su isti prizori – policija, zabrinuti roditelji i nastavnici, te učenici ispred škola umjesto u školskim klupama. Zbog dojava o postavljenim bombama u školama, učenici su morali napustiti učionice, a roditelji su pozvani da dođu po djecu.

„Dobili smo poruku na grupi, odmah sam došao, međutim moje dijete ide u produženi boravak, pa su odgajatelji došli po djecu. Uznemirio sam se iskreno, a kako čujem ovo se desilo u svim školama i mislim da nadležni treba da se pozabave sa ovim, jer nečuveno je da je sada paralizovan cijeli obrazovni sistem. Nešto jako čudno stoji iza ovoga“, rekao je Mirza Tupajić, roditelj.

A šta i ko tačno stoji iza svih ovih dojava bit će poznato nakon što se istraga u potpunosti završi. Prema porukama koje se šire društvenim mrežama, a koje su upućene školama, vidljivo je da mail adrese s kojih su dojave poslane nisu iz Bosne i Hercegovine. Da će odgovorni vrlo brzo biti sankcionisani nadaju se i uposlenici škola.

„Mislim da se radi o nekim neodgovornim pojedincima koji žele da naruše normalan tok života, ali vjerujem da će organi kompetentni za ovakve stvari blagovremeno odraditi svoj posao“, rekao je Ifat Mumić, uposlenik Osnovne škole Tušanj Tuzla.

Osnovnu školu Tušanj pohađa više od 800 učenika, a otprilike polovina njih bila je jutros na nastavi u prvoj smjeni. Nakon dojave, svi su morali izaći iz škole i upućeni su kućama.

„Mi imamo uputstvo od ministarstva o postupanju u ovakvim situacijama i upravo smo tako i postupili. Upravo se radi predaja djece roditeljima, koju ne smijemo samu pustiti kući, uopšte ni iz objekta škole i školskog dvorišta“, rekla je Amela Sinanović, direktorica Osnovne škole Tušanj Tuzla.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona saopćeno je da ni u jednom momentu nije bila ugrožena sigurnost učenika niti nastavnog osoblja. Naknadno se medijima obratio i resorni kantonalni ministar, navodeći da su sve aktivnosti provedene u skladu s važećim zakonskim i sigurnosnim procedurama.

„Ja ću pozvati sve nadležne policijske organe i sve sigurnosne agencije u BiH da provedu što bržu istragu i da oni koji su odgovorni za uznemiravanje građana, te počinioce izvedu pred lice pravde“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Nastave nije bilo ni u drugoj smjeni u školama u kojima su zaprimljene dojave. Slične dojave o bombama zabilježene su i u brojnim školama širom Bosne i Hercegovine, a policija je tokom cijelog dana provodila KDZ preglede. Istraga će pokazati ko stoji iza ovih dojava.