Koalicija Pod lupom: Zloupotreba javnih resursa prednjači među izbornim nepravilnostima

Izborne nepravilnosti u predizbornom periodu zabilježene su u najmanje 277 slučajeva, podaci su Koalicije Pod lupom, koja je do sada Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 56 inicijativa.

Najveći broj prijavljenih slučajeva odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, ukupno 155, dok je zabilježeno i 86 slučajeva preuranjene izborne kampanje.

Koalicija je evidentirala i 17 nepravilnosti prilikom formiranja biračkih odbora, devet slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, pet slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, tri kršenja medijskih pravila i dvije druge izborne nepravilnosti.

Na osnovu prijava koje je Pod lupom do sada dostavio Centralnoj izbornoj komisiji BiH izrečeno je deset sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 KM.

Posebno upozoravaju na zloupotrebu djece

Iz Koalicije Pod lupom upozoravaju da posebno zabrinjava mali broj sankcija za korištenje djece u političke svrhe, ali i, kako navode, neujednačena praksa prilikom odlučivanja o ovakvim slučajevima.

Najčešće su bilježili situacije u kojima politički subjekti ili njihove pristalice posjećuju porodice, dijele poklone, fotografiraju ili snimaju maloljetnu djecu, a zatim taj sadržaj objavljuju na društvenim mrežama i drugim platformama.

Prema ocjeni Koalicije, djeca na taj način postaju dio političke promocije, odnosno sredstvo kojim se pokušava izazvati pozitivna emocionalna reakcija javnosti prema određenom političkom subjektu.

Navode da su u ranijim izbornim ciklusima slični slučajevi sankcionisani uz obrazloženje da se djeca koriste za stvaranje pozitivne slike o političkim subjektima. U aktuelnom izbornom procesu, tvrde, gotovo identične situacije u pojedinim slučajevima tumačene su kao promocija porodičnih vrijednosti.

Od devet prijavljenih slučajeva zloupotrebe djece do sada su sankcionisana samo dva. Riječ je o slučajevima u kojima su djeca prikazana na igralištu i u školi, a utvrđeno je da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije.

Iz Koalicije Pod lupom smatraju da takva neujednačena praksa stvara pravnu nesigurnost i ostavlja prostor političkim subjektima da slične aktivnosti opravdavaju na različite načine.

Poručuju da, ukoliko određena radnja u jednom slučaju predstavlja nedozvoljenu političku promociju, a u drugom se ocjenjuje kao promocija porodičnih vrijednosti, javnost ima pravo očekivati jasne, dosljedne i argumentovane odluke nadležnih institucija.