Koliko ugljikohidrata je previše, znakovi koje tijelo šalje

Ugljikohidrati često prate loše reputacije, posebno u planovima za mršavljenje, ali njihovo potpuno izbacivanje iz ishrane nije ni nužno ni preporučljivo. Mnogo važnije od potpunog odricanja jeste pametan izbor i umjerena količina.

Složeni ugljikohidrati, poput zobi, integralnih žitarica, krompira i mahunarki, tijelu daju energiju i vlakna, produžavaju osjećaj sitosti i podržavaju rad probavnog sistema. Ipak, i kod kvalitetnih izvora važi isto pravilo, količina pravi razliku.

Stručne preporuke govore da bi udio ugljikohidrata trebao činiti između 45 i 65 posto ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. Kod osobe koja unosi oko 1.800 kalorija dnevno to okvirno znači nešto više od dvije stotine do blizu tri stotine grama ugljikohidrata. Potrebe rastu kod fizički aktivnih, dok se kod sjedilačkog načina života unos obično smanjuje.

Postoje i signali koji mogu ukazivati da ih u jelovniku ima previše. Među prvim se često javlja osjećaj nadutosti, naročito kada dominiraju rafinisani proizvodi kao što su bijeli hljeb, tjestenina i slatkiši, koji mogu usporiti probavu i izazvati nelagodu.

Preobilni obroci s mnogo ugljikohidrata često su istovremeno bogati mastima i kalorijama, pa dugoročno mogu doprinijeti povećanju tjelesne mase. Kod dijela ljudi primjećuju se i promjene na koži, posebno češća pojava akni, što se dovodi u vezu s visokim unosom šećera i namirnica visokog glikemijskog indeksa.

Veće količine ugljikohidrata u kasnim večernjim satima nekima otežavaju uspavljivanje, jer organizam ostaje zauzet razgradnjom šećera umjesto da ulazi u fazu odmora. Također, nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu dovesti do oscilacija energije, umora, glavobolje i osjećaja mentalne iscrpljenosti. Stabilniji efekat postiže se kada se ugljikohidrati kombinuju s proteinima i zdravim mastima.

Uravnotežena ishrana ne izbacuje ugljikohidrate, već ih bira pažljivo. Prednost imaju integralne žitarice, povrće, voće i mahunarke, dok se industrijski prerađeni i izrazito zaslađeni proizvodi svode na manju mjeru, uz prilagođavanje količine vlastitom tempu života i potrošnji energije.