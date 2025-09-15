Kolovoz vlažan i klizav, oprez zbog odrona i radova na više dionica širom BiH

Kolovoz je pretežno vlažan ili suh, a zbog učestalih odrona poseban oprez na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Upozorava se i na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (u blizini tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Duge i Mirci), Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz OC BiHAMK-a.