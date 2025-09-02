U Tuzli komemorativna šetnja za tragično stradalog Vedrana Tahirovića

Navijačka grupa Fukare Tuzla 1987 danas organizuje komemorativnu šetnju u znak sjećanja na svog člana i dugogodišnjeg prijatelja Vedrana Tahirovića, koji je nedavno tragično preminuo.

Okupljanje je planirano u 13:00 sati u Kavezu na Slatini, dok je polazak prema Komemorativnom centru predviđen sat kasnije.

Iz grupe poručuju da su pozvani svi članovi, bez obzira na generaciju, kao i prijatelji i poznanici preminulog. Navijači ističu da je osoba osumnjičena za ubistvo odmah lišena slobode te naglašavaju da vjeruju kako će pravda biti zadovoljena.

” Naš Brko je sada na boljem mjestu, a mi ćemo kao njegovi drugovi i braća sa ovoga svijeta učiniti sve da na najbolji način odamo počast našem bratu. “ – navodi se u saopćenju Fukara.

Pored današnje komemorativne šetnje, počast Vedranu bit će odana i na predstojećoj utakmici protiv Čelika, gdje navijači pozivaju sve da dođu u što većem broju i dostojanstven način odaju počast Vedranu.

– Još jednom, Brko naš, volimo te. Gledaj nas sa neba! – poruka je kojom su članovi grupe završili obraćanje javnosti.