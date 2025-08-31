Muškarac iz Tuzle preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u Gradačcu

Vedran Tahirović iz Tuzle preminuo je jutros u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se jučer oko 11:45 sati dogodila na dionici puta M-19 u Gradačcu.

U nesreći su učestvovala tri vozila, dva putnička i jedno teretno, a Tahirović, koji je upravljao jednim od automobila, zadobio je teške povrede opasne po život.

Nakon ukazane pomoći prevezen je u UKC Tuzla i zadržan na liječenju na odjeljenju neurohirurgije, ali je jutros u 08:50 sati podlegao povredama, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Tahirović je bio zaposlen u kompaniji Babilon, a njegova smrt duboko je potresla porodicu, prijatelje i građane Tuzle.

Posebno emotivnu poruku uputila je navijačka grupa Fukare Tuzla koja je istakla da će ga pamtiti kao iskrenog prijatelja i velikog navijača, naglasivši da će njegova odsutnost ostaviti prazninu na tribinama Tušnja.

“Sa velikom tugom i žalošću vas obavještavamo da je naš brat, drug i prijatelj kako iz grada tako i sa tribine preselio na bolji svijet. Brko naš pamtit ćemo te samo po najboljem i ostat će velika praznina na našem Tušnju. Rahmet ti duši Vedrane, vole te tvoje Fukare iz Tuzle”, stoji u objavi na Facebooku.