Zastoj na magistralnom putu Tuzla–Srebrenik nakon sudara više vozila

Na magistralnom putu Tuzla–Srebrenik, u tunelu Drenik, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo pet putničkih vozila, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti obustavljen.

Kako je saopćeno iz BIHAMK-a, nakon nesreće vozila trenutno ne mogu prolaziti kroz tunel, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne putne pravce dok traje policijski uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, dok nadležne službe obavljaju uviđaj na mjestu nesreće.

Magistralni put Tuzla–Srebrenik jedna je od frekventnijih saobraćajnica u Tuzlanskom kantonu, a na ovom dijelu puta u blizini tunela Drenik i ranije su zabilježene saobraćajne nezgode zbog gustog saobraćaja i specifične konfiguracije terena.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije dok se saobraćaj na ovoj dionici ponovo ne normalizuje.

