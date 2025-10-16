Na današnji dan prije 18 godina tragično stradao Toše Proeski

Danas se navršava 18 godina otkako je pjevač Toše Proeski tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Hrvatskoj. Imao je tek 26 godina.

Todor Toše Proeski rođen je 25. januara 1981. u Kruševu, u Makedoniji. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Skoplju kao jedan od najboljih studenata svoje generacije, a bio je i jedan od prvih muzičara koji je ujedinio prostor bivše Jugoslavije. N

jegovi roditelji, Dominika i Nikola, od najranije dobi primijetili su njegov talenat i usmjeravali ga ka muzičkoj karijeri.

Svoj prvi album Toše je izdao 1999. godine, a na narednom su se našli hitovi „Tajno moja“ i „Vo kosi da ti spijam“, koji su ga učinili popularnim širom regiona.

Uslijedile su pjesme „Ako pogledaš me u oči“, „Soba za tugu“, „Kažem Lejdi“, „Čija si“, „Rane na usnama“, „Loše ti stoji“, „Ko ti to grize obraze“, „Lagala nas mala“, „Poljsko cveće“, „Igra bez granica“, „Srce nije kamen“, „Volim osmeh tvoj“, „Veži me za sebe“, „Bože, čuvaj je od zla“ i mnoge druge, koje su ostavile neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji Balkana.

Prije četiri godine Toše je konačno dobio grobnicu, a spomenik mu je izgrađen krajem 2021. godine u njegovom rodnom Kruševu, gdje ga fanovi i dalje s ljubavlju obilaze i sjećaju se njegovog neponovljivog talenta i humanosti.