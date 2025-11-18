Organizovano gledanje utakmice BiH – Austrija na Telexu

Gledanje utakmice Austrija – Bosna i Hercegovina biće organizovano na prostoru TTC Telex u Tuzli, a navijačka skupina Fukare Tuzla poručuju da je zajednički trud pojedinaca i grupe doprinio tome da okupljanje ipak bude održano.

„Poruka koju šalju ostaje jednostavna, žele vidjeti što veći broj ljudi na terenu, bez obzira na vremenske prilike, uz želju da se atmosfera vrati na trenutke kada je podrška Zmajevima bila nešto što okuplja čitav grad.“ – saopćili su.

Posebnu podršku šalju navijačima koji su već stigli u Beč, uz želje da se nakon utakmice vrate svojim domovima zdravi i sigurni. Oni koji ostaju u Tuzli pozvani su da se okupe na Telexu i da kroz pjesmu i navijanje isprate ovaj susret, kakav god ishod bio. Poručuju da je inat proradio i da ništa neće spriječiti navijače da se okupe i podrže reprezentaciju, a dodatni motiv ostaje želja da se pokaže jedinstvo koje je godinama pratilo ovaj grad.

Organizatori podsjećaju da je događaj pod kontrolom grupe i da će svaki pokušaj narušavanja reda biti sankcionisan udaljavanjem sa prostora koji će obezbjeđivati njihovi članovi.