Konaković: BiH podržava globalne napore usmjerene ka zaštiti prava djece

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je danas predstavljanju Globalne povelje o reformi brige za djecu, inicijativi koja za cilj da svako dijete odrasta u sigurnom, porodičnom okruženju, zaštićeno od nasilja i iskorištavanja.

Konaković koji je predstavljanju Povelje prisustvovao na poziv zamjenika premijera i ministra pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva Davida Lammyja, ovom prilikom je istakao spremnost BiH da podrži globalne napore usmjerene ka zaštiti prava djece i osiguravanju jednakih mogućnosti za svako dijete da odrasta u zdravoj i stabilnoj sredini.

Ovu inicijativu Lammy je pokrenuo u januaru dok je obnašao dužnost ministra vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem transformacije sistema brige o djeci širom svijeta, da bi svako dijete odrastalo u sigurnom i punom ljubavi porodičnom okruženju, zaštićenom od nasilja, iskorištavanja i štetnih praksi.

Globalna povelja predstavlja zajednički poziv svjetskim liderima, vladama, civilnom društvu i pojedincima da poduzmu konkretne korake ka reformi sistema brige o djeci na globalnom nivou, saopćeno je iz Minsitarstva vanjskih poslova BiH.