Konzorcijum Logistika BiH: Forto izbjegava dijalog, problemi prevoznika ostaju neriješeni

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine kritikovao je ministra komunikacija i prometa BiH Edina Fortu zbog, kako navode, izbjegavanja dijaloga s prevoznicima i neispunjavanja ranije datih obećanja.

Na e-sjednici Predsjedništva Konzorcijuma analizirano je najnovije saopštenje ministra Forte, uz ocjenu da se umjesto konkretnih mjera i sastanaka, javnosti plasiraju saopštenja bez stvarnih rezultata.

Ministar je, prema navodima Konzorcijuma, javno potvrdio da prevoznici „probleme voze svaki dan preko granice“, čime je priznao realnost. Među neispunjenim obećanjima navode ograničenje troškova po vozilu za „papire“ na 100 KM, priznavanje EU Code 95, te olakšice na granicama.

Konzorcijum ističe da dokumenti i licence iz Republike Srpske nisu priznati na državnom nivou, da e-CMR sistem nije implementiran, a CEMT pravilnik još nije završen. Posebno problematičnim smatraju formiranje novih odbora i komisija, koje, kako navode, u proteklih 20 godina nisu donijele konkretne rezultate.

Sporna je i tvrdnja Ministarstva o 70 posto realizacije sektorskih mjera, koju Konzorcijum ocjenjuje kao neutemeljenu. Prema njihovim podacima, od 17 dogovorenih tačaka, nijedna nije realizovana.

Konzorcijum zahtijeva: realizaciju svih dogovorenih tačaka, povlačenje spornih članova Pravilnika (31–35), povrat akciza i popuste na cestarine, hitnu primjenu AETR i SSP bez diskriminacije, te aktivno učešće ministra na sastanku sa Evropskom komisijom 26. augusta.

– Najavljeni protest prevoznika počet će 1. septembra u 6.00 sati i trajat će do ispunjenja zahtjeva – saopćeno je iz – Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.