Košarac oduzeo dozvolu BNT-u za proizvodnju dronova

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji BNT Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika ukida dozvola za proizvodnju dronova, zbog kršenja Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Na osnovu naloga ministra, nadležni inspektorat je u prethodnom periodu proveo redovne, a potom i vanredne inspekcijske kontrole, tokom kojih je utvrđen veći broj nezakonitosti i nepravilnosti u vezi s proizvodnjom dronova u ovoj kompaniji.

Iz Ministarstva vanjske trgovine BiH saopćeno je da će protiv kompanije BNT Novi Travnik, kao i odgovorne osobe u ovom pravnom subjektu, biti pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim institucijama, uz prijedlog izricanja maksimalnih novčanih kazni.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da stvarni broj proizvedenih dronova, kao i njihove tehničke i operativne karakteristike, ne odgovaraju podacima navedenim u zahtjevu koji je kompanija dostavila prilikom traženja odobrenja za proizvodnju prototipa. Kako je navedeno, zabilježene su značajne razlike koje ukazuju da su izvršene izmjene na dronovima bez prethodnog obavještavanja Ministarstva.

Dodatno je utvrđeno da je kompanija nastavila proizvodnju dronova i nakon isteka važenja odobrenja, bez odgovarajućeg pravnog osnova. Nepravilnosti su zabilježene i kod kooperantskih ugovora, koji nisu dostavljeni inspekcijskim organima niti Ministarstvu u zakonom propisanom roku.

Zbog postupanja suprotnog važećim propisima, ministar Košarac je, u skladu sa Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, donio odluku o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova kompaniji BNT, uz najavu pokretanja dodatnih prekršajnih postupaka.

Podsjeća se da su krajem oktobra 2025. godine u krugu kompanije BNT Novi Travnik, u prisustvu premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, predstavljena dva tipa vojnih dronova.

Kompanija BNT Novi Travnik važi za jednu od ključnih firmi namjenske industrije u Federaciji BiH, s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji artiljerijskog naoružanja.