Košarac i Amidžić: Neprihvatljiva uslovljavanja u radu Vijeća ministara BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kazao je u izjavi za medije, nakon što je današnja sjednica Vijeća ministara BiH otkazana zbog neusvajanja dnevnog reda, da SNSD vodi odgovornu i samostalnu politiku, ističući da je za BiH ključno opredjeljenje između “suvereniteta domaćih institucija i međunarodnog protektorata”.

– Smatramo da je, u skladu s Ustavom, isključivo Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona, a ne pojedinci. Danas u praksi imamo situaciju da postoje dva zakonodavca, nelegitimni Christian Schmidt i Parlamentarna skupština BiH. Jedna struktura poštuje Schmidta i njegove odluke, prihvata protektorat, dok drugi, među kojima smo i mi, smatraju da on ne može biti zakonodavac jer ga ne prepoznaje Ustav – rekao je Košarac.

Naglasio je da je u takvim okolnostima važno jačati suverene institucije u zakonodavnom smislu.

– BiH danas funkcioniše pod dvostrukim zakonodavstvom, a pritom stalno dobijamo instrukcije od Evropske delegacije o primjeni evropskih standarda – kazao je.

Govoreći o izmjenama Krivičnog zakona BiH, Košarac je naveo da je “prije rasprave o zakonima o Sudu i VSTS-u bilo nužno staviti van snage i van pravne upotrebe sve odluke koje je Schmidt nametnuo”.

Ponovio je da SNSD ne blokira rad institucija, već “transparentno i kredibilno iznosi svoje stavove”.

– Ako neko smatra da je dovoljno da jedan nelegitiman stranac dođe i nameće zakone, onda nam, realno, ne treba Parlamentarna skupština BiH – smatra Košarac.

Osvrćući se na pitanje imenovanja glavnog pregovarača s EU, naglasio je da treba da ga, u skladu s Ustavom, zakonima i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, imenuje Vijeće ministara BiH.

– To mora biti Srbin iz Republike Srpske, iz SNSD-a. Zašto se od toga bježi? – upitao je Košarac.

Naglasio je da neće tolerisati lažne i nekredibilne narative protiv Miorada Dodika i institucija RS-a.

– Pitanja koja nisu usaglašena s institucijama RS-a ne mogu se naći na dnevnom redu – poručio je.

Medijima se obratio i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je kazao da je za funkcionisanje Vijeća ministara BiH neprihvatljivo “uvođenje uslovljavanja koje rezultira blokadama”.

– Želim da primijetite, na današnjoj sjednici kandidovano je gotovo 40 tačaka o kojima je trebalo odlučivati. Neprihvatljivo je da nas neko uslovljava, posebno imajući u vidu da su postojala 32 druga otvorena pitanja o kojima smo mogli sasvim normalno da odlučujemo, kao što je to bilo i ranije – rekao je Amidžić.

Ocijenio je da politika uslovljavanja “nikada ne može dati rezultat”.

– Ako neko misli da će kroz ucjene uticati na to da mi popustimo sa svojim političkim stavovima, to nije tačno – naglasio je.

Govoreći o evropskom putu, Amidžić je istakao da dinamika može varirati.

– Sve zemlje imaju svoju putanju, nekad brže, nekad sporije, ali nikada pretjerano brzo. Ključno je da svaki narod zadrži pravo na pitanja koja predstavljaju njihov nacionalni interes – rekao je.

Dodao je da SNSD, odnosno ministri iz RS-a, nikada do sada nisu insistirali da se bilo koje pitanje usvaja na silu.

– To se mora poštovati i u daljnjem radu – poručio je Amidžić.