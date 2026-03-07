Kraći put do mora: Evo kako napreduju radovi na dionici Tunel Kvanj – Buna

Radovi na izgradnji dionice autoputa Tunel Kvanj – Buna, duge 5,2 kilometra, odvijaju se planiranom dinamikom. Ova dionica buduće autoceste spajat će Dubravsku visoravan s dolinom Neretve i Bune te predstavlja važan dio saobraćajnog pravca prema jugu zemlje i moru.

Izgradnja je započela prošle godine, a radovi su krenuli od najzahtjevnijeg objekta na trasi – tunela Kvanj.

„Sama izgradnja počela je upravo od najzahtjevnijeg objekta. Radovi su počeli prošle godine, a trenutno se vrši iskop i primarna pregrada i s ulazne i s izlazne strane“, rekla je Irena Leko, glavni nadzorni inženjer za geotehniku.

Prema njenim riječima, napredak radova na tunelu je vidljiv s obje strane.

„S ulazne strane iskopano je 900 metara, a s izlazne 600 metara tunela. Geološki uvjeti iskopa su povoljni i radi se uglavnom o vapnencima, u skladu s očekivanjima i projektnoj dokumentaciji“, kazala je Leko.

Dodala je i da je projektna dokumentacija za građevinski dio tunela već izrađena, dok je ostatak dokumentacije u završnoj fazi.

Dionica Tunel Kvanj – Buna prva je dionica autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine čiju izgradnju realizuje kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ova kompanija ranije je učestvovala u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata u regionu, među kojima je i Pelješki most u Hrvatskoj.

Vrijednost ugovora za izgradnju ove dionice iznosi 125 miliona eura bez PDV-a. Projekat se finansira sredstvima osiguranim kroz kreditni aranžman s Evropskom investicijskom bankom (EIB), uz dodatna bespovratna sredstva Evropske unije.

Rok za završetak radova na dionici Tunel Kvanj – Buna iznosi 30 mjeseci.

Ova dionica nadovezat će se na već izgrađene dijelove autoputa prema granici s Hrvatskom i Jadranskom moru. Međutim, da bi cijela trasa između Mostara i Počitelja bila u funkciji, potrebno je izgraditi i dodatnu dionicu Mostar jug – Tunel Kvanj, koja će povezati ovu trasu s petljom Mostar jug.