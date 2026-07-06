Krojčica bez vode zbog kvara na cjevovodu

Bez vodosnabdijevanja je dio naselja Krojčica (Amirov sokak), a sanacija kvara očekuje se u utorak, potvrđeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Tokom dana kvarovi su evidentirani i u drugim dijelovima Tuzle. U ulici Slavinovićkog odreda u jutarnjim satima bila je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja zbog sanacije kvara na cjevovodu, ali je vodosnabdijevanje kasnije normalizovano.

Uredno vodosnabdijevanje tokom dana potvrđeno je i za ulicu Alekse Šantića.

Prema trenutno dostupnim informacijama, Krojčica bez vode ostaje do sanacije kvara, koja se očekuje u toku sutrašnjeg dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.