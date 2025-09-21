Kučuk: Demencija je invaliditet, oboljeli i u ranijoj fazi bolesti trebaju podršku

Alzheimer udruženje AiR – Alzheimer BiH, udruženje za borbu s Alzheimerovom bolešću i ostalim oblicima demencije, pokrenulo je kampanju „Demencija je invaliditet“ kako bi ukazalo da osobe sa kognitivnim poteškoćama i dijagnozom demencije jesu osobe s invaliditetom, te da im podrška treba i u fazama kada izgledaju funkcionalno.

Predsjednik udruženja Osman Kučuk naglasio je da inicijativa za priznavanje statusa invaliditeta osobama sa demencijom ima za cilj da im se omogući da što duže ostanu samostalni i nezavisni, sa što manje stresa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Status osobe s invaliditetom, ističe, osigurava vidljivost, identifikaciju, olakšan pristup uslugama i ostvarivanje prava kakva imaju i druge grupe.

Prema podacima, u Bosni i Hercegovini više od 150.000 ljudi boluje od demencije, a mnogi su u ranim fazama bolesti. „I tada im je potrebna podrška zajednice, jer kognitivni deficit, iako često vidljiv samo njima i stručnjacima, utiče na njihov život“, naglašava Kučuk.

On podsjeća da po važećem federalnom zakonu o socijalnoj zaštiti osobe s demencijom nisu prepoznate kao osobe s invaliditetom sve dok ne dođe do potpune nefunkcionalnosti. „Naša inicijativa ide korak ispred zakona – cilj je da se osobama u ranim fazama prizna status invaliditeta, jer im je podrška potrebna odmah, a ne tek kada bolest napreduje“, objašnjava Kučuk.

Alzheimer udruženje AiR već četiri godine vodi projekat „BH društvo prijatelj demencije“, koji okuplja veliki broj ustanova, firmi i pojedinaca, ali je problem što se usluge za oboljele ne razvijaju dovoljno. „Bez vidljivosti i statusa invaliditeta sve zavisi od dobre volje pojedinca i njegove empatije“, kaže Kučuk.

Kao primjer navodi da bi osobe s demencijom trebalo da imaju pravo parkirati na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom kako bi brže obavljali obaveze, ali i da okolina često pogrešno tumači njihove postupke. „Ako u trgovini osoba s demencijom stavi proizvod u džep umjesto u korpu, to nije krađa – to je bolest. Ako je jednom osramote na kasi, vjerovatno se više neće vraćati u prodavnicu, a onda ostaje pitanje ko će umjesto njih obavljati osnovne kupovine“, naglašava on.

Kučuk upozorava i da se demencija ne vezuje više isključivo za stariju populaciju, već se simptomi pojavljuju i kod mladih ljudi, što zahtijeva jačanje svijesti i rane dijagnostike.

Kao direktor Centra za demenciju u Sarajevu, Kučuk ističe da njihov rad uključuje procjenu stanja, individualne programe rehabilitacije, savjetovanje oboljelih i njihovih porodica, kao i edukaciju svih uključenih u borbu protiv bolesti. „Naš cilj je da se stanje oboljelih popravi, da dobiju novu priliku i da što duže žive samostalno“, poručuje.

Septembar je mjesec svjesnosti o Alzheimerovoj bolesti, dok se 21. septembar obilježava kao Svjetski dan Alzheimerove bolesti i demencije. Tema za 2025. godinu glasi: „Vrijeme je za suosjećanje, razumijevanje i djelovanje“, sa porukom o važnosti informisanosti, povezivanja i podrške oboljelima i njihovim porodicama