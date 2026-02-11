Kup BiH danas donosi tri nova četvrtfinalista, igra se u Bijeljini, Zenici i Mostaru

Kup BiH danas donosi tri nova četvrtfinalista nakon što su jučer poznata prva tri učesnika završnice, a na rasporedu su susreti u Bijeljini, Zenici i Mostaru koji će kompletirati većinu parova naredne faze takmičenja.

Radnik i Kruševo otvaraju program u Bijeljini

Program dana otvara duel u Bijeljini gdje se sastaju Radnik i Kruševo, a početak susreta zakazan je za 15:30 sati. Domaći tim ulazi u meč s ulogom favorita, dok gosti traže iznenađenje i plasman među osam najboljih ekipa Kupa BiH. Kup takmičenje i ove sezone donosi dosta neizvjesnosti, posebno u utakmicama nokaut faze.

Čelik dočekuje Sarajevo na Bilinom polju

U drugom susretu dana na Bilinom polju od 18:00 sati igraju Čelik i Sarajevo. Ovaj meč privlači veliku pažnju zbog tradicije i rivalstva, a obje ekipe u Kup BiH ulaze s ambicijom da odu do same završnice. Sarajevo nastupa kao premijerligaš, dok domaći sastav pokušava iskoristiti prednost terena i podršku s tribina.

Hercegovački duel Veleža i Širokog Brijega

Posljednji susret dana donosi hercegovački okršaj između Veleža i Širokog Brijega. Utakmica na stadionu Rođeni počinje u 20:30 sati i zatvara današnji program osmine finala Kupa BiH. Oba kluba imaju iskustvo igranja završnica kup takmičenja, što dodatno podiže značaj večerašnjeg duela i borbe za četvrtfinale.