Laserska igračka povučena s tržišta BiH zbog rizika po vid djece

Laserska igračka Airsoft gun 007A povučena je s tržišta Bosne i Hercegovine zbog sigurnosnih rizika, saopćila je Agencija za nadzor nad tržištem u BiH.

Riječ je o laserskom pištolju nepoznatog proizvođača, porijeklom iz Kine, koji je u Bosnu i Hercegovinu uvozila kompanija CHENY iz Prijedora.

Proizvod ne sadrži obavezna upozorenja

Prema navodima Agencije, laserska igračka Airsoft gun 007A predstavlja ozbiljan rizik od povrede oka i oštećenja vida, jer je izmjerena srednja snaga laserskog snopa iznosila 2,44 mW, što prelazi dozvoljene vrijednosti za dječije igračke.

Dodatni problem je i to što proizvod ne sadrži obavezna upozorenja i informacije za korisnike, kako je propisano važećim standardima.

Nadležni ističu da su uočeni nedostaci dovoljni razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, a poslovni subjekt je već preduzeo mjere uklanjanja laserske igračke Airsoft gun 007A sa tržišta, kao i uništavanje zatečenih primjeraka.

Agencija za nadzor nad tržištem u BiH uputila je apel roditeljima da, ukoliko njihova djeca posjeduju ovu igračku, odmah prekinu njenu upotrebu te da proizvod vrate u trgovinu u kojoj je kupljen, kako bi se spriječile moguće povrede i zdravstvene posljedice.