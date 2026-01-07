Lejla Vuković čestitala pravoslavni Božić vjernicima u Tuzlanskom kantonu i BiH

Zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je čestitku povodom pravoslavnog Božića svim pravoslavnim vjernicima u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

U svojoj poruci poželjela je da ovaj veliki praznik donese mir u srcima, toplinu u domovima, porodično zajedništvo, zdravlje i nadu u bolje sutra. Istakla je da Božić podsjeća na univerzalne vrijednosti ljubavi, solidarnosti, praštanja i međusobnog poštovanja, vrijednosti na kojima, kako je navela, treba zajedno graditi društvo razumijevanja i uvažavanja.

Vuković je poručila da u duhu praznika radost Božića treba dijeliti sa najmilijima, komšijama i prijateljima, uz vjeru, dostojanstvo i optimizam.

Na kraju čestitke uputila je tradicionalnu božićnu poruku, Mir Božiji, Hristos se rodi.

