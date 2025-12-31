Lejla Vuković uputila novogodišnju čestitku građanima Tuzlanskog kantona

Zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je novogodišnju čestitku svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona, poželjevši da 2026. godina donese zdravlje, mir, sigurnost i više nade u svakom domu.

U poruci je istakla da nova godina treba biti godina odgovornosti, solidarnosti i zajedničkog rada za pravednije, snažnije i uspješnije društvo, uz naglasak na važnost međusobnog poštovanja, razumijevanja i povjerenja kao temelja za izgradnju zajednice u kojoj svaki čovjek ima jednaku priliku za dostojanstven život.

Vuković je poručila da je, uz vjeru u ljude i institucije, važno nastaviti graditi Tuzlanski kanton kao prostor stabilnosti, razvoja i društvene odgovornosti, te je građanima na kraju poželjela sretnu i uspješnu Novu godinu.