Lendo: Poboljšanje položaja boraca zahtijeva hitno i zajedničko djelovanje

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo održao je sastanak s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja iz općine Vitez, Nesadom Huremom i Adnanom Adilovićem, na kojem se razgovaralo o aktuelnoj situaciji i problemima s kojima se suočavaju pripadnici boračke populacije.

Tokom susreta analizirano je stanje u Srednjobosanskom kantonu, posebno u općini Vitez, uz naglasak na potrebu dosljednog poštivanja zakonskih prava boraca, jačanja socijalne zaštite i unapređenja životnih uslova. Lendo je istaknuo da istina, pravda i zaštita boraca moraju ostati neupitni prioriteti, te da je neophodna snažnija i koordinirana saradnja svih nivoa vlasti u rješavanju pitanja od značaja za ovu kategoriju građana.

Sagovornici su se složili da je potrebno ubrzati institucionalne procese i osnažiti međusobnu saradnju kako bi se što efikasnije rešavali problemi koji su od posebne važnosti za građane Viteza i cijelog kantona.

Sastanku su prisustvovali i Advan Akeljić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi SBK, te Nerman Ramić, predsjedavajući Općinskog vijeća Vitez, navodi se u saopćenju iz Kabineta potpredsjednika FBiH.