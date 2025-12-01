Lendo: Dvije decenije djelovanja OSBiH potvrđuje njihovu ključnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti

Jasmina Ibrahimović

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo uputio je čestitku povodom Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

– Povodom 1. decembra – Dana Oružanih snaga BiH, upućujem iskrene čestitke svim pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga BiH.

Dvije decenije vašeg djelovanja potvrđuju ključnu ulogu Oružanih snaga u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti naše države. Vaša hrabrost, profesionalizam i disciplina temelj su odbrane Bosne i Hercegovine i oslonac građanima u trenucima kriza i prirodnih nesreća.

Posebno cijenim vaš doprinos u međunarodnim mirovnim misijama, gdje časno predstavljate našu domovinu i potvrđujete predanost vrijednostima mira i saradnje.

Uvjeren sam da će daljnji razvoj, modernizacija i reformski procesi doprinijeti jačanju vaših kapaciteta i ubrzati put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u NATO savezu – što je od presudnog značaja za dugoročnu sigurnost naše domovine.

Sretan 1. decembar – Dan Oružanih snaga BiH – navodi se u čstitki Refika Lende, saopćeno je iz njegovog Kabineta.

