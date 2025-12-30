Odobren niz projekata modernizacije za Oružane snage BiH

Oružane snage BiH bit će u narednim godinama obuhvaćene nizom velikih investicionih projekata, nakon što je Vijeće ministara BiH na sjednici donijelo više odluka koje se odnose na modernizaciju opreme, vozila, letjelica, municije i uniformi pripadnika Oružanih snaga BiH.

Na prijedlog Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, odobreni su višegodišnji projekti koji će se realizirati u periodu od 2025. do 2030. godine, odnosno do 2032. godine kada je riječ o nabavi helikoptera, a sve s ciljem jačanja operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Specijalizirana vozila umjesto zastarjele opreme

Jedna od odluka odnosi se na odobravanje višegodišnjeg projekta modernizacije i zanavljanja naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga BiH, koji podrazumijeva nabavu 46 specijaliziranih vozila za postrojbe lake pješačke bojne. Vrijednost projekta procijenjena je na 10.035.000 KM, a vozila će zamijeniti oklopne transportere M113 A2 koji su u upotrebi još od 1970-ih godina. Projekt će biti uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih projekata za period 2025–2030.

Nabava helikoptera produžena do 2032. godine

Vijeće ministara BiH donijelo je i odluku o izmjeni i dopuni projekta nabave helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH. Rok realizacije projekta produžen je do 2032. godine, umjesto ranije planirane 2027. godine, uz osiguranje dodatnih 20 miliona KM kroz prestrukturiranje budžeta za 2025. godinu.

Kako je navedeno, postojeći resursi letjelica su dotrajali i predstavljaju sigurnosni rizik za ljudstvo i opremu, zbog čega je nabava helikoptera definirana kao strateški važna i nulti prioritet za operativnost Oružanih snaga BiH.

Popuna rezervi municije i minsko-eksplozivnih sredstava

Usvojena je i odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta nabave municije i minsko-eksplozivnih sredstava za popunu rezervi Oružanih snaga BiH. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 10.035.000 KM, a realizacija je planirana u okviru Programa višegodišnjih projekata za period 2025–2030. godine.

Nova terenska uniforma za pripadnike OS BiH

Vijeće ministara BiH odobrilo je i sredstva za višegodišnji projekt nabave novih terenskih uniformi za pripadnike Oružanih snaga BiH, ukupne vrijednosti 8.600.000 KM. Finansiranje projekta planirano je iz budžeta kroz više godina, sa 3 miliona KM u 2025. godini, 3,6 miliona KM u 2026. godini, te po milion KM u 2027. i 2028. godini.

Ovim odlukama Oružane snage BiH ulaze u period značajnog zanavljanja opreme i resursa, što bi trebalo osigurati veću sigurnost, modernije kapacitete i dugoročnu operativnu spremnost.