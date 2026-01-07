Odobreno učešće pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj misiji u Gazi

Arnela Šiljković - Bojić
Oružane snage Bosne i Hercegovine, vojska
FOTO: FENA/Ilustracija

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se odobrava učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi. Odluka je, prema dostupnim informacijama, donesena jednoglasno, uz podršku sva tri člana Predsjedništva, potvrđeno je za Klix.ba.

Mogućnost angažmana pripadnika Oružanih snaga BiH u ovoj misiji ranije je najavio ministar odbrane, ističući da se razgovara o učešću bh. mirovnih snaga u misiji koja bi bila dio međunarodnih napora za stabilizaciju Gaze, a koju bi predvodile Sjedinjene Američke Države.

Prema informacijama iz diplomatskih izvora, američki zvaničnici su krajem 2025. godine, tokom sastanaka s političkim predstavnicima BiH, predložili da se pripadnici Oružanih snaga BiH za odlazak u Gazu prijavljuju na dobrovoljnoj osnovi. U tom periodu nisu bili poznati svi detalji mogućeg angažmana.

Planirano je da vojnici iz BiH u misiju idu dobrovoljno, uz novčanu naknadu kakva je uobičajena za mirovne operacije. Također, jedan oficir Oružanih snaga BiH trebao bi biti uključen u jedinstvenu komandnu strukturu, koja bi zajedno s Odborom za mir upravljala Međunarodnim stabilizacijskim snagama.

Dolazak Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazu predviđen je drugom fazom mirovnog sporazuma koji su potpisali Izrael i palestinska grupa Hamas. Sporazum se trenutno nalazi u prvoj fazi provedbe.

