Saradnja MO BiH i Taekwondo saveza FBiH jača sportske kapacitete u Oružanim snagama

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez primio je predsjednika Taekwondo saveza Federacije Bosne i Hercegovine Samira Šarića, s kojim je razgovarao o implementaciji sporazuma o saradnji između Ministarstva i tog saveza.

Helez je čestitao Šariću na ostvarenom napretku i rezultatima Taekwondo saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Posebno je istakao značaj uspješno realizirane Gala noći borilačkih vještina Oružanih snaga BiH (OSBiH), koja je održana u okviru obilježavanja 20. godišnjice formiranja OSBiH, naglasivši da je riječ o primjeru kvalitetne saradnje i promocije sporta u vojnom sistemu.

Šarić je zahvalio Helezu na prijemu i podršci koju su Ministarstvo i OSBiH pružile u organizaciji Bosnia and Herzegovina G1/E1 Opena kao i Evropskog Grand Prixa, uz nadu da će saradnja konstantno napredovati.

Sastanku je prisustvovao i načelnik Odjeljenja za fizičku spremnost i sport Zajedničkog štaba OS BiH, brigadir Kemal Suljević, koji je naglasio važnost potpisanog sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Taekwondo saveza FBiH za jačanje sportskih kapaciteta u Oružanim snagama BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.