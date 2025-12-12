Oružane snage BiH dobile opremu vrijednu 990.000 KM

Ali Huremović

Predstavnici implementacijske firme ITF Enhancing Human Security iz Republike Slovenije uručili su danas Oružanim snagama Bosne i Hercegovine novo sofisticirano sanitetsko motorno vozilo s pratećom opremom, ukupne vrijednosti 990.000 KM. Svečana primopredaja održana je u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu, uz prisustvo predstavnika European Peace Facility (EPF), Evropske komisije, komande Balkan Medical Task Force (BMTF), USAF-a i Ministarstva odbrane BiH.

U okviru primopredaje provedena je i stručna obuka pripadnika sanitetske službe OS BiH koji djeluju u sastavu Balkanskih medicinskih snaga. Polaznici su certificirani za upotrebu nove medicinske opreme, što će, kako je naglašeno, znatno unaprijediti sposobnost OS BiH u pružanju medicinske zaštite i podrške civilnom stanovništvu tokom elementarnih nepogoda.

Ova donacija dio je paketa pomoći od šest miliona eura, odobrenog 2022. godine kroz European Peace Facility, namijenjenog jačanju kapaciteta BMTF. Paket uključuje nabavku medicinske opreme za oružane snage Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH zahvalile su međunarodnim partnerima na kontinuiranoj podršci jačanju medicinskih kapaciteta i regionalne saradnje u okviru BMTF, navodi se u saopštenju.

pročitajte i ovo

BiH

Delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske u zvaničnoj posjeti BiH

BiH

Saradnja MO BiH i Taekwondo saveza FBiH jača sportske kapacitete u...

BiH

Lendo: Dvije decenije djelovanja OSBiH potvrđuje njihovu ključnu ulogu u očuvanju...

Vijesti

Njemačka donira vozila za prevoz opasnih materija Oružanim snagama BiH

Vijesti

Inicijativa SEDM: Helez održano niz sastanaka

Vijesti

Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu

Istaknuto

Zahtjev za hitno povećanje plata zaposlenih u pravosuđu TK

Istaknuto

Veliki humanitarni bazar za Zmajevo srce danas u Tuzli

BiH

Upućen zahtjev Vladi FBiH za povećanje plata radnicima Porezne uprave

Kultura

Besplatna projekcija filma „Yes Day“ za mlade u BKC-u Tuzla

Istaknuto

Učenici medicinske škole pokrenuli peticiju protiv Vlade FBiH zbog onkoloških lijekova

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]