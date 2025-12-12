Oružane snage BiH dobile opremu vrijednu 990.000 KM

Predstavnici implementacijske firme ITF Enhancing Human Security iz Republike Slovenije uručili su danas Oružanim snagama Bosne i Hercegovine novo sofisticirano sanitetsko motorno vozilo s pratećom opremom, ukupne vrijednosti 990.000 KM. Svečana primopredaja održana je u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu, uz prisustvo predstavnika European Peace Facility (EPF), Evropske komisije, komande Balkan Medical Task Force (BMTF), USAF-a i Ministarstva odbrane BiH.

U okviru primopredaje provedena je i stručna obuka pripadnika sanitetske službe OS BiH koji djeluju u sastavu Balkanskih medicinskih snaga. Polaznici su certificirani za upotrebu nove medicinske opreme, što će, kako je naglašeno, znatno unaprijediti sposobnost OS BiH u pružanju medicinske zaštite i podrške civilnom stanovništvu tokom elementarnih nepogoda.

Ova donacija dio je paketa pomoći od šest miliona eura, odobrenog 2022. godine kroz European Peace Facility, namijenjenog jačanju kapaciteta BMTF. Paket uključuje nabavku medicinske opreme za oružane snage Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH zahvalile su međunarodnim partnerima na kontinuiranoj podršci jačanju medicinskih kapaciteta i regionalne saradnje u okviru BMTF, navodi se u saopštenju.