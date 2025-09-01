Likovni sabor „Turismo Artistica“ završio umjetničko putovanje kroz BiH

Likovni sabor „Turismo Artistica“, jedinstvena kulturna manifestacija u organizaciji Grupe Lucido, uspješno je okončao dvanaestodnevno umjetničko putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu.

Od 20. do 31. augusta, deset umjetnika – slikara, fotografa i književnika – obišlo je niz gradova i kulturno-historijskih lokaliteta, spajajući historiju, kulturu i prirodne ljepote zemlje u jedno posebno iskustvo.

Umjetničko hodočašće kroz gradove i spomenike

Putovanje je započelo u Lukavcu (atelje „Anđelija“), a nastavilo se kroz Srebrenik, Gradačac, Brčko, Bijeljinu, Tuzlu, Doboj, Banju Luku, Jajce, Kupres, Mostar, Stolac, Trebinje, Sarajevo, Visoko, Zenicu i Vranduk, s povratkom u Lukavac. Posebnu vrijednost dali su lokaliteti poput Daorsona, Radimlje, Grmeča, Janjskih Otoka, Kravica i Blagaja, gdje su umjetnici stvarali i bilježili svoja iskustva kroz slike, fotografije i književne zapise.

Počast velikim piscima

Tokom puta odana je počast istaknutim književnicima Bosne i Hercegovine: Hasanu Kikiću u Gradačcu, Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću u Tuzli, Petru Kočiću u Banjoj Luci, Branku Ćopiću u Bosanskoj Krupi, Jovani Dučiću u Trebinju, Aleksin Šantiću u Mostaru i Maku Dizdaru u Stocu. Polazak iz Lukavca, grada pjesnika, dao je dodatnu simboliku ovom umjetničkom putovanju.

Učesnici i organizacija

Sabor je okupio umjetnike iz BiH i inostranstva, među kojima su Fahrudin Šadić (Zagreb), Omer Alić (Oslo), Mirsad Džombić (Bremen), Meho Čaušević (Bihać), Denis Dugonjić (Lukavac), Borislav Janković – Boro Zelenkovac (Mrkonjić Grad), Ivona Grgas Roknić (Rijeka), Marina Grasilović (Veliko Gradište), Minela Moranjkić Ćosić (Lukavac) i Branislav Lukić Luka (Lukavac).

Manifestaciju je organizovala Grupa Lucido, uz partnere ToPeeR Doboj, ERIC Tuzla i STC „Panorama“ Doboj. Umjetnički direktor bio je Branislav Lukić Luka, a u organizacionom odboru su bili Mirsad Džombić, Omer Alić i Denis Dugonjić.

Novi projekti u najavi

Ovo putovanje ostavilo je značajan trag na kulturnoj mapi BiH, ne samo kroz promociju kulturno-historijskog naslijeđa već i kroz povezivanje umjetnika različitih profila. Već u oktobru Grupa Lucido najavljuje novi projekat – izložbu „Povijest u pokretu“, koja će biti otvorena 15. oktobra u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, u produkciji Grupe Lucido, a u organizaciji ERIC Tuzla i Centra za kulturu Tuzla.

Kulturna poruka

Likovni sabor „Turismo Artistica“ potvrdio je da umjetnost i kultura povezuju ljude, gradove i vremena, stvarajući djela koja nadživljavaju samo putovanje i ostaju trajni most između prošlosti i budućnosti.