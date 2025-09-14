Ljekari upozoravaju: Kada je žgaravica bezopasna, a kada znak ozbiljne bolesti

Žgaravica je neugoda koju povremeno osjeti gotovo svako, ali kada se simptomi javljaju često i traju duže, mogu biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. Iako se u većini slučajeva radi o prolaznim tegobama koje se mogu ublažiti lijekovima bez recepta, ljekari upozoravaju da uporna žgaravica ne smije biti zanemarena.

Dr. Dan Baumgardt, ljekar opšte prakse i predavač na Univerzitetu u Bristolu, naglašava:

“Probavne smetnje su česte, ali nisu uvijek bezopasne. U nekim slučajevima uporni simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje, uključujući rak.”

Probavne smetnje, poznate i kao dispepsija, označavaju nelagodu u gornjem dijelu stomaka, obično nakon jela. Najčešće se javljaju u obliku nadutosti, mučnine, podrigivanja ili pečenja u grudima, što se opisuje kao žgaravica.

Jedan od glavnih uzroka je refluks kiseline, kada se želudačna kiselina vraća u jednjak. Ovo stanje može biti izraženije kod osoba sa hijatalnom hernijom, koja se češće javlja u starijoj dobi. Simptome mogu potaknuti masni i začinjeni obroci, alkohol, kafa, pušenje, trudnoća, prekomjerna težina, ali i neki lijekovi poput ibuprofena, antidepresiva, protuupalnih preparata ili tableta željeza.

Blage i povremene smetnje nisu rijetkost, ali česti i dugotrajni simptomi mogu ukazivati na ozbiljnija stanja poput upale jednjaka, želuca ili dvanaestopalačnog crijeva, kao i infekcije bakterijom Helicobacter pylori. Ako se čir ne liječi, može dovesti do komplikacija poput krvarenja ili pucanja stijenke želuca. Najčešći tretman uključuje antibiotike i lijekove koji smanjuju lučenje kiseline.

Treba imati na umu da osjećaj pečenja u grudima ne mora uvijek biti povezan s probavom, jer slične tegobe može izazvati i srčana bolest, poput ishemijske bolesti srca.

U rijetkim slučajevima, uporne probavne smetnje mogu biti rani znak raka želuca, jednjaka ili gušterače. Upozoravajući simptomi uključuju otežano gutanje, stalnu bol u gornjem dijelu stomaka, neobjašnjiv gubitak težine, osjećaj sitosti nakon nekoliko zalogaja i povraćanje krvi.

Zbog toga se preporučuje da se kod takvih simptoma obavezno potraži ljekarska pomoć. Najčešće se radi endoskopija – pregled želuca i jednjaka kamerom. Stručnjaci upozoravaju da i druge bolesti, poput raka jajnika ili srčanih oboljenja, ponekad mogu prikriti svoje simptome kao probavne smetnje, zbog čega samodijagnoza nosi rizik.