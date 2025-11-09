Gastroenterolog s Harvarda savjetuje: Ova dva napitka mogu gotovo odmah ublažiti žgaravicu

RTV SLON
Foto: Freepik

Žgaravica, prepoznatljiva po neugodnom osjećaju pečenja u grudima, jedan je od najčešćih probavnih problema s kojim se suočavaju milioni ljudi širom svijeta. Nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak, a ako se javlja često, može prerasti u gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB).

Iako postoje brojni lijekovi koji ublažavaju simptome, dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog iz Kalifornije i bivši student Harvard i Stanford univerziteta, ističe da dva prirodna napitka mogu donijeti brzo i efikasno olakšanje, piše Times of India.

Voda – najjednostavnije i najbrže rješenje

Prema riječima dr. Sethija, najbrže olakšanje od žgaravice donosi obična voda.

„Ako se borite s osjećajem pečenja u grudima, postoji jedno piće koje može trenutno pomoći – to je voda“, kaže Sethi.

Objašnjava da voda razrjeđuje previše koncentrisanu želučanu kiselinu i na taj način smanjuje iritaciju.

„To je najjednostavnije rješenje, ali većina ljudi prvo posegne za antacidima“, dodaje on.

Studije su pokazale da i alkalna voda može imati blagotvoran učinak, no dr. Sethi naglašava da i obična voda često daje jednako dobre rezultate.

Čaj od đumbira – prirodna pomoć za smiren želudac

Za dugotrajnije olakšanje, dr. Sethi preporučuje čaj od đumbira, koji prirodno smiruje želudac i smanjuje upalu.

„Ako želite nešto umirujuće, probajte čaj od đumbira“, savjetuje on.

Prema istraživanju objavljenom 2023. godine u časopisu Nutrients, đumbir je bogat antioksidansima i spojevima koji pomažu u ublažavanju upalnih procesa povezanih s refluksom kiseline.

Kako pripremiti čaj od đumbira

Ogulite i narežite komad svježeg đumbira (2,5 do 5 cm), stavite ga u ključalu vodu i pustite da se krčka 10 do 15 minuta. Nakon toga maknite s vatre, ostavite da odstoji još nekoliko minuta i procijedite. Što se duže kuha, čaj će imati snažniji okus.

„Držite obje opcije pri ruci – vodu za trenutno olakšanje, a čaj od đumbira za dugotrajniji mir u želucu“, zaključuje dr. Sethi.

pročitajte i ovo

Magazin

Spriječite zatvor i potaknite probavu uz ovaj jutarnji napitak

Magazin

Ovo su tri jutarnja napitka dobra za regulaciju probave i jačanje...

Magazin

Liječnici upozoravaju: Ove četiri namirnice mogu ubrzati starenje mozga

Magazin

Zaboravite brojanje koraka: Evo koliko hodanja dnevno stvarno čuva srce

Magazin

Stručnjaci upozoravaju: Tri suplementa koja treba izbjegavati ako imate visok holesterol

Magazin

Neurolozi otkrivaju: Većina ljudi starijih od 50 ne unosi dovoljno ove...

Vijesti

Znate li šta znači saobraćajni znak s crnom tačkom?

BiH

Prvi međunarodni voz iz Ploča prema Sarajevu označio početak nove linije

Magazin

Spriječite zatvor i potaknite probavu uz ovaj jutarnji napitak

Magazin

Uz ovaj trik, staklo na vratima rerne ponovo će izgledati kao novo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]