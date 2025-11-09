Gastroenterolog s Harvarda savjetuje: Ova dva napitka mogu gotovo odmah ublažiti žgaravicu

Žgaravica, prepoznatljiva po neugodnom osjećaju pečenja u grudima, jedan je od najčešćih probavnih problema s kojim se suočavaju milioni ljudi širom svijeta. Nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak, a ako se javlja često, može prerasti u gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB).

Iako postoje brojni lijekovi koji ublažavaju simptome, dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog iz Kalifornije i bivši student Harvard i Stanford univerziteta, ističe da dva prirodna napitka mogu donijeti brzo i efikasno olakšanje, piše Times of India.

Voda – najjednostavnije i najbrže rješenje

Prema riječima dr. Sethija, najbrže olakšanje od žgaravice donosi obična voda.

„Ako se borite s osjećajem pečenja u grudima, postoji jedno piće koje može trenutno pomoći – to je voda“, kaže Sethi.

Objašnjava da voda razrjeđuje previše koncentrisanu želučanu kiselinu i na taj način smanjuje iritaciju.

„To je najjednostavnije rješenje, ali većina ljudi prvo posegne za antacidima“, dodaje on.

Studije su pokazale da i alkalna voda može imati blagotvoran učinak, no dr. Sethi naglašava da i obična voda često daje jednako dobre rezultate.

Čaj od đumbira – prirodna pomoć za smiren želudac

Za dugotrajnije olakšanje, dr. Sethi preporučuje čaj od đumbira, koji prirodno smiruje želudac i smanjuje upalu.

„Ako želite nešto umirujuće, probajte čaj od đumbira“, savjetuje on.

Prema istraživanju objavljenom 2023. godine u časopisu Nutrients, đumbir je bogat antioksidansima i spojevima koji pomažu u ublažavanju upalnih procesa povezanih s refluksom kiseline.

Kako pripremiti čaj od đumbira

Ogulite i narežite komad svježeg đumbira (2,5 do 5 cm), stavite ga u ključalu vodu i pustite da se krčka 10 do 15 minuta. Nakon toga maknite s vatre, ostavite da odstoji još nekoliko minuta i procijedite. Što se duže kuha, čaj će imati snažniji okus.

„Držite obje opcije pri ruci – vodu za trenutno olakšanje, a čaj od đumbira za dugotrajniji mir u želucu“, zaključuje dr. Sethi.