Zaboravite sodu bikarbonu za želudac: Stručnjaci otkrivaju bolju alternativu

Godinama se soda bikarbona smatra brzom pomoći kod žgaravice i tegoba sa želucem, ali ljekari danas upozoravaju da taj trik više ne prolazi. Ono što se nekad sipalo u čašu kao “spas u zadnji čas” može donijeti više štete nego koristi. Pravo rješenje za osjetljiv želudac, tvrde stručnjaci, ne nalazi se u improvizaciji, već u navikama i namirnicama koje su svima dostupne.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić upozorio je da ljudi često posežu za sodom bikarbonom bez ikakvog stručnog savjeta, iako njen efekat traje vrlo kratko.

„To je stari trik. Nešto pojedete, zasmeta vam, pa posegnete za tabletom ili sodom bikarbonom. Ako vam bude bolje tek nakon 45 minuta, znate da je u pitanju kiselina. Kakva soda bikarbona? Ona neutralizira kiselinu na pola sata i tu je kraj. Nema produženog djelovanja. To je princip drži vodu dok majstori odu“, pojasnio je dr Perišić.

Nutricionistkinja Milka Raičević ističe da je za zdravlje želuca daleko važnije šta i kako jedemo, nego brza rješenja koja samo privremeno prikrivaju problem. Posebno naglašava ulogu vlakana u ishrani.

„Vlakna prirodno štite želudac i smanjuju nadražaj. Gljive bih, s druge strane, izbacila jer su teške za probavu i rijetko ko ih dobro podnosi, kao i luk, sve zavisi od pripreme“, navodi Raičević.

Govoreći o luku, objašnjava da se problem često ne nalazi u samoj namirnici, već u načinu na koji se koristi.

„Ako se luk presiječe i ostavi u vodi da ispari sumporasti miris, pa se tek onda doda u jelo, većini ljudi neće smetati. Postoji mnogo vrsta luka, a tu je i sremuš koji je blaži za želudac. Dobro ga je kombinovati sa sirom ili pavlakom, jer se tako neutralizira iritacija. U većini zemalja se obrok započinje salatom, dok mi tu naviku zanemarujemo, iako imamo povrće dostupno cijele godine“, dodaje ona.

Posebno izdvaja sirovi kupus i mrkvu kao namirnice koje su jeftine, dostupne i izuzetno korisne za probavni sistem.

„Kupus i mrkvu je najbolje jesti svježe. Kada se termički obrade, organizam iskoristi znatno manje njihovih korisnih sastojaka“, naglašava Raičević.

Dr Perišić se slaže da je luk, uprkos lošem glasu, izuzetno hranljiv.

„Luk sadrži kvercetin, to je Božija namirnica. Moja pokojna majka ga je presijecala, kratko zapekla na plotni i takvog dodavala u supu. Znala je koliko je zdrav“, prisjetio se gastroenterolog.

Soda bikarbona može donijeti kratkotrajno olakšanje, ali ne rješava uzrok problema. Promjena navika, unos vlakana i pažljivija priprema hrane ono su što dugoročno čuva želudac. Umjesto improvizacije i brzih rješenja, stručnjaci poručuju da je stvarni spas u svakodnevnim izborima.