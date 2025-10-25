Louvre prenio neke od najdragocjenijih dragulja u Banku Francuske

RTV SLON
Foto: Pixabay

Kako prenosi frncuski radio RTL, Louvre je prenio neke od svojih najdragocjenijih dragulja u Banku Francuske, nakon što je prošle sedmice drska pljačka usred bijela dana otkrila sigurnosnu ranjivost poznatog muzeja.

Prenos nekih dragocjenih predmeta iz muzejske galerije Apollo, doma francuskih krunskih dragulja, izvršen je u petak pod pratnjom tajne policije, javio je RTL, pozivajući se na neimenovane izvore.

Banka Francuske, koja pohranjuje zlatne rezerve zemlje u masivnom trezoru 27 metara ispod zemlje, nalazi se samo 500 metara od Louvrea, na desnoj obali rijeke Seine.

Louvre i Banka Francuske nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.

Lopovi su 19. oktobra ukrali osam dragocjenih predmeta vrijednih procijenjenih 102 miliona dolara iz kolekcije Louvrea, otkrivajući sigurnosne propuste dok su provaljivali u najposjećeniji muzej na svijetu koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na spratu tokom radnog vremena. Pobjegli su na motociklima.

Vijest o pljački odjeknula je svijetom, odstičući Francusku na preispitivanje onoga što su neki nazvali nacionalnim poniženjem.

pročitajte i ovo

Magazin

Evo kako da uvijek odaberete najslađe banane

Politika

Ćudić u Briselu na Kongresu Evropskih liberala: BiH je za Evropu prilika, a ne problem

Sport

Džumhur nakon preokreta izborio finale kvalifikacija u Parizu

Istaknuto

Penzioneri na Trgu slobode upozorili na težak položaj i traže hitno povećanje penzija

Politika

Vukanović: Neodržavanje referenduma u RS znači i izdaja i kapitulacija Dodika

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]