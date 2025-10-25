Louvre prenio neke od najdragocjenijih dragulja u Banku Francuske

Kako prenosi frncuski radio RTL, Louvre je prenio neke od svojih najdragocjenijih dragulja u Banku Francuske, nakon što je prošle sedmice drska pljačka usred bijela dana otkrila sigurnosnu ranjivost poznatog muzeja.

Prenos nekih dragocjenih predmeta iz muzejske galerije Apollo, doma francuskih krunskih dragulja, izvršen je u petak pod pratnjom tajne policije, javio je RTL, pozivajući se na neimenovane izvore.

Banka Francuske, koja pohranjuje zlatne rezerve zemlje u masivnom trezoru 27 metara ispod zemlje, nalazi se samo 500 metara od Louvrea, na desnoj obali rijeke Seine.

Louvre i Banka Francuske nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.

Lopovi su 19. oktobra ukrali osam dragocjenih predmeta vrijednih procijenjenih 102 miliona dolara iz kolekcije Louvrea, otkrivajući sigurnosne propuste dok su provaljivali u najposjećeniji muzej na svijetu koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na spratu tokom radnog vremena. Pobjegli su na motociklima.

Vijest o pljački odjeknula je svijetom, odstičući Francusku na preispitivanje onoga što su neki nazvali nacionalnim poniženjem.