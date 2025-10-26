Uhapšene dvije osobe osumnjičene za krađu nakita iz Louvrea u Parizu

RTV SLON
Foto: Pixabay

Francuska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za krađu dragocjenog krunskog nakita iz čuvenog muzeja Louvre u Parizu.

Kako navodi list Le Parisien, osumnjičeni su porijeklom iz pariškog predgrađa Seine-Saint-Denis, a jedan od njih je uhapšen na aerodromu Charles de Gaulle, neposredno prije nego što je pokušao napustiti zemlju.

Pljačka se dogodila prošle nedjelje, kada su četiri maskirana lopova naoružana električnim alatima provalila u muzej usred dana i odnijela nakit neprocjenjive vrijednosti. Napad se dogodio oko 9:30 sati, ubrzo nakon otvaranja muzeja za posjetioce.

Pljačkaši su koristili mehaničku dizalicu montiranu na vozilo kako bi se popeli do balkona Galerije Apolon, koja se nalazi u blizini rijeke Seine. Fotografije s mjesta događaja prikazuju merdevine naslonjene na prozor prvog sprata, kroz koji su lopovi ušli nakon što su ga izrezali električnim alatom.

Nakon što su zaprijetili čuvarima, koji su potom evakuisali prostor, razbili su staklo na dvije vitrine i ukrali krunski nakit. Policijski izvještaji navode da su se zadržali u muzeju svega četiri minute, a potom pobjegli na dva skutera koja su ih čekala ispred zgrade u 9:38 sati.

Preliminarni nalazi istrage otkrili su ozbiljne propuste u bezbjednosnom sistemu – trećina prostorija u tom dijelu muzeja nije imala nadzorne kamere.

Francuski ministar pravde priznao je da su sigurnosni protokoli zakazali, istakavši da je ovaj događaj ostavio „užasan utisak“ o zemlji i njenoj zaštiti kulturnog nasljeđa. Nakon incidenta, francuske vlasti su pojačale sigurnosne mjere u svim kulturnim institucijama širom zemlje.

