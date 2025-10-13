Luciano Spalletti uvrstio Edina Džeku u svoju idealnu postavu

Ali Huremović
spalletti

Legendarni italijanski trener Luciano Spalletti izdvojio je Edina Džeku kao jednog od najboljih fudbalera koje je trenirao tokom bogate karijere.

U razgovoru za italijanski Tuttomercato, povodom gostovanja na Festivalu sporta u Trentu, aktuelni selektor Italije sastavio je svoju idealnu postavu od igrača s kojima je sarađivao, isključujući reprezentativce Azzurra „kako bi izbor bio pošteniji“.

Spalletti je odabrao formaciju 4-2-3-1, a u samom vrhu napada bez dileme je mjesto pripalo Edinu Džeki, kojeg je vodio u periodu dok je bio trener Rome. Uz kapitena reprezentacije BiH u ofanzivnoj liniji našli su se Francesco Totti, Mohamed Salah i Khvicha Kvaratskhelia.

„Tottija stavljam prvog. Zatim biram Džeku, a na krilima moraju biti Salah i Kvaratskhelia“, rekao je Spalletti.

Na golu se našao Wojciech Szczesny, dok su u odbrambenom redu njegovi izbori Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Cristian Chivu i Marek Jankulovski. U veznom redu, osovinu čine Daniele De Rossi i David Pizarro, dvojac koji je pod Spallettijevim vodstvom igrao ključne uloge u Romi.

Spallettijeva idealna postava izgleda ovako:
Szczesny – Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulovski – Pizarro, De Rossi – Salah, Totti, Kvaratskhelia – Džeko.

Ovaj izbor još jednom potvrđuje visoko mišljenje koje iskusni italijanski stručnjak ima o Džeki, koji je pod njegovim vodstvom u dresu Rome ostvario neke od najboljih sezona u karijeri.

pročitajte i ovo

BiH

Dodik vidi budućnost BiH sa tri entiteta, optužio Bošnjake da su nesposobni

Tuzla i TK

Vašar u Puračiću obara rekorde, za dva dana više od 100 hiljada posjetilaca

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Bizaran slučaj, kihnuo i izazvao lančani sudar

BiH

Konzorcijum Logistika BiH: Sektor drumskog prevoza na ivici opstanka

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]