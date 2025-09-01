„Lukavački fotograf: Svake godine iznova oduševljava – unikatnim vjenčanjima i sve višim poslovnim visinama“

Eldin Moranjačkić lukavački fotograf, ime je koje se već dugi niz godina veže uz vrhunsku fotografiju i unikatne vizuelne priče. Iako ima samo 29 godina, Eldin se fotografijom bavi skoro 16 godina, što znači da je u ovaj posao ušao vrlo mlad i s vremenom izgradio ozbiljnu karijeru.

Njegov rad ne staje na vjenčanjima, rođendanima,profesionalnim šutinzima i sličnim događajima – Eldin je svestran i posljednjih godina sve više širi svoje djelovanje. Danas se bavi i reklamama, digitalnim marketingom, prodajom i servisom foto-opreme, izrađuje fotografije i uramljuje slike. Poseban akcenat stavlja i na digitalni marketing kroz snimanja dronom, gdje radi promocije vikendica, objekata i drugih projekata koji zahtijevaju moderan i atraktivan vizuelni pristup. Svake godine podiže svoj posao na viši nivo, što mu otvara vrata različitih saradnji i novih izazova.

Njegov kvalitet i predanost prepoznali su i domaći mediji, pa se Eldin pojavljivao u prilozima na Face TV-u, Nova TV-u i Federalnoj televiziji.

Eldin uvijek ističe da su mu vjera i porodica najveći oslonac. Posebno emotivno spominje obećanje koje je dao svom rahmetli ocu – da će jednog dana postati poznati fotograf. Upravo to obećanje i danas je njegova najveća motivacija, a predan rad pokazuje da je na dobrom putu da obećanje i ispuni.

„U današnjem digitalnom dobu fotografija je postala sastavni dio naših života. Ona je svuda oko nas – u reklamama, na društvenim mrežama, na rođendanima, krštenjima, svadbama i vjenčanjima. Danas se od fotografije može živjeti, kaže Eldin!

Na pitanje o negativnim komentarima, Eldin odgovara vrlo smireno: „Oni su iza mojih leđa, gdje i trebaju biti. Kritiku uvijek prihvatam i gledam da ispravim, ali moram reći da je rijetko doživim. A priče da neko stoji iza mene jednostavno nisu istinite – sve što radim, radim sam i to je činjenica. Moj jedini vjetar u leđa je dragi Allah!“

Eldin Moranjačkić ostavlja snažan utisak gdje god se pojavi, a ono što posebno obećava jeste činjenica da i dalje sprema nove projekte i iznenađenja. „Ovim tempom rada masa neće prestati da se iznenađuje mojom unikatnošću“, poručuje Eldin.

Za sve one koji žele biti u toku s njegovim radom i budućim projektima, najbolji savjet je – pratite Eldina, jer tek slijedi ono najbolje.

Instagram: E.M Photography & Weddings

062 310 137 Eldin Moranjačkić