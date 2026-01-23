Mačak Filou prešao 250 kilometara i vratio se vlasnicima

Mačak Filou nestao je u augustu 2025. godine s odmorišta na autoputu u blizini Girone u Španiji, nakon što je iskliznuo kroz prozor kampera dok su se njegovi vlasnici Patrick i Evelyne Sire vraćali kući u Olonzac u Francuskoj.

Par ga je danima tražio i prijavljivao nestanak, ali bez uspjeha, pa su s vremenom izgubili nadu da će ga ikada više vidjeti.

Preokret se dogodio 9. januara 2026. godine, kada su dobili poziv od žene po imenu Helene, koja je u mjestu Homps, nedaleko od njihovog doma, pronašla iscrpljenog i mršavog mačka.

Odvela ga je veterinaru, a mikročip je potvrdio da je riječ o Filouu. Mačak je, prema procjenama, sam prešao oko 250 kilometara i prešao državnu granicu kako bi se vratio porodici.

Stručnjaci navode da mačke u snalaženju koriste prostorno pamćenje, mirise, zvukove i vizuelne orijentire.