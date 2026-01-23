Mačak Filou prešao 250 kilometara i vratio se vlasnicima

Jasmina Ibrahimović

Mačak Filou nestao je u augustu 2025. godine s odmorišta na autoputu u blizini Girone u Španiji, nakon što je iskliznuo kroz prozor kampera dok su se njegovi vlasnici Patrick i Evelyne Sire vraćali kući u Olonzac u Francuskoj.

Par ga je danima tražio i prijavljivao nestanak, ali bez uspjeha, pa su s vremenom izgubili nadu da će ga ikada više vidjeti.

Preokret se dogodio 9. januara 2026. godine, kada su dobili poziv od žene po imenu Helene, koja je u mjestu Homps, nedaleko od njihovog doma, pronašla iscrpljenog i mršavog mačka.

Odvela ga je veterinaru, a mikročip je potvrdio da je riječ o Filouu. Mačak je, prema procjenama, sam prešao oko 250 kilometara i prešao državnu granicu kako bi se vratio porodici.

Stručnjaci navode da mačke u snalaženju koriste prostorno pamćenje, mirise, zvukove i vizuelne orijentire.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

TK: Identifikovan muškarac koji se na TikToku predstavljao kao policajac

Istaknuto

Nermin Nikšić hitno hospitalizovan

Istaknuto

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv osam osoba zbog trgovine ljudima, među njima i policijski službenici

Tuzla i TK

Mahir Mulalić nastupa u Tuzli u sklopu projekta “STOP raku grlića materice”

Istaknuto

Igre na sreću ulaze u PDV sistem

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]