Mahir Zuka prvi Bosanac koji će se boriti među svjetskom elitom crnih pojaseva

Bh. jiu-jitsu scena ostvarila je historijski uspjeh – Mahir Zuka postao je prvi borac iz Bosne i Hercegovine koji je stekao pravo nastupa na IBJJF Svjetskom prvenstvu u adult kategoriji crnih pojaseva, najprestižnijem takmičenju u ovom sportu.

U razgovoru za Fenu, Zuka je istakao da je ovaj rezultat došao nakon niza vrhunskih nastupa i osvojenih medalja na međunarodnim turnirima pod okriljem Međunarodne brazilske jiu-jitsu federacije (IBJJF).

„Nakon niza odrađenih turnira u IBJJF federaciji i osvojenih zlatnih medalja, rangiran sam kao deveti ultraheavy borac na svjetskoj listi crnih pojaseva u adult kategoriji“, rekao je Zuka, pojašnjavajući da je upravo ta kategorija najzahtjevnija i najcjenjenija u ovom sportu.

„Bitno je napomenuti da je u pitanju adult kategorija, jer veliki broj takmičara nastupa u master kategoriji, što bi se kod nas moglo prevesti kao veteranska kategorija. Adult kategorija se najviše prati i cijeni i to je samo vrh ovog sporta“, dodao je.

Uspjesi i norma za Svjetsko prvenstvo

Zuka je ove godine osvojio tri zlatne medalje na velikim međunarodnim turnirima, čime je premašio normu od 80 bodova potrebnih za plasman na Svjetsko prvenstvo.

„Posljednji nastup sam imao u septembru na IBJJF Turin Openu, gdje sam u ultraheavy kategoriji osvojio zlatnu medalju. Ranije ove godine osvojio sam još dvije zlatne medalje – u maju na IBJJF Rome Openu te u junu na Azijskom prvenstvu u Japanu, što smatram svojim najvećim uspjehom. Normu sam i prekoračio, a svi ti uspjesi su mi donijeli visok plasman na devetu poziciju rang liste“, istakao je.

Napominje da ostvarenje norme nije bilo nimalo jednostavno, jer IBJJF turniri u Evropi nisu česti. „Ove godine, igrom slučaja, Italija je organizovala dva takva turnira, što sam znao iskoristiti na najbolji način“, kazao je.

Historijski uspjeh za BiH

Serija ovih rezultata omogućila je Zuki da postane prvi bh. takmičar koji je ispunio kvalifikacionu normu za IBJJF Svjetsko prvenstvo crnih pojaseva u adult kategoriji.

„To mi predstavlja veliko zadovoljstvo jer je ovo sport koji je u ekspanziji, a borilačka vještina jiu-jitsu je veoma popularna u svijetu i sastavni je dio MMA sporta. Kod nas je ta ekspanzija započela unazad nekih deset godina i to pokazuje da smo zaista na pravom putu“, rekao je Zuka.

Planovi i naredni izazovi

Zuka najavljuje da će do kraja godine učestvovati na nekoliko prestižnih turnira. „Želim se boriti na Svjetskom prvenstvu Abu Dhabi jiu-jitsu professional lige u novembru, a početkom naredne godine, tačnije krajem januara, planiram nastup na IBJJF Evropskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo za koje sam ispunio normu očekuje me prije sredine iduće godine“, naveo je.

Njegov uspjeh označava novi iskorak za bh. borilačku scenu i potvrđuje da domaći takmičari sve više zauzimaju mjesto među elitom svjetskog jiu-jitsua.