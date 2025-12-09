Majka četvero djece: Preminula mlada Hanifa Dubinović-Imširović

Preminula je Hanifa Dubinović-Imširović iz Sjenine Rijeke, nakon duge i teške borbe sa ozbiljnim oblikom tumora.

Vijest o njenoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su posljednjih mjeseci bili uključeni u akcije pomoći, pokrenute nakon što joj je dijagnosticirana teška bolest. Brojni građani i organizacije bili su dio napora da se obezbijede sredstva za liječenje, ali uprkos velikoj podršci i borbi koju je vodila, Hanifa nije uspjela dobiti ovu bitku.

Bila je supruga i majka četvero djece, od kojih je najmlađe nedavno navršilo godinu dana. Njena posvećenost porodici i hrabrost tokom liječenja ostavili su dubok trag među svima koji su je poznavali.