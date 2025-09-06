Malkočević pokreće edukaciju za trenere: “Želimo vrhunski stručan kadar i sigurnije uslove za djecu”

Mirza Malkočević, dopredsjednik Gradskog vijeća Tuzla i osnivač Kluba borilačkih sportova Krav Maga, inicijator je sveobuhvatnog programa edukacije sportskih trenera u Tuzli. Program, koji se realizuje u saradnji sa Sportskim savezom, Fakultetom za tjelesni odgoj i sport i uz podršku gradonačelnika, ima za cilj podizanje stručnog nivoa svih koji rade s djecom i odraslima u različitim sportovima.

– Shvatili smo da trenerima, pored iskustva, treba i dodatna stručna podloga. Zato uvodimo edukaciju kroz koju će proći svi treneri, bez obzira na sport. Modul će obuhvatiti pedagogiju, psihologiju i metodologiju rada – ističe Malkočević, naglašavajući da su upravo ove oblasti ključne za kvalitetan rad sa mladima.

Program će trajati oko šest mjeseci, a svi polaznici moraju prisustvovati najmanje 70 posto nastave kako bi dobili certifikat.

– Već imamo veliki broj prijavljenih trenera i s ponosom najavljujemo početak edukacije 8. septembra. Cilj nam je kontinuitet – odmah nakon prvog planiramo i drugi modul – dodaje Malkočević.

Jedan od važnih ciljeva ove inicijative jeste vraćanje svih sportskih klubova pod okrilje Sportskog saveza Tuzle. Trenutno je prijavljeno oko 50 klubova, dok podaci pokazuju da u gradu djeluje više od 130.

– Želimo preciznu sliku o tome koliko imamo profesionalnih sportista i amatera, kako bismo mogli bolje planirati razvoj sporta i rješavanje problema na lokalnom nivou – objašnjava Malkočević.

Poseban segment programa biće i edukacija iz pružanja prve pomoći u saradnji s Crvenim križem.

– Na taj način treneri će, pored stručnog znanja o sportu, steći i vještine ključne za sigurnost djece i sportista – kaže Malkočević.

Kao inicijator ovog programa, Malkočević zaključuje da je cilj postaviti temelje trajnog unapređenja sportskog rada u Tuzli.

– Ako bude potrebe, nastavit ćemo sa dodatnim modulima i saradnjom sa stručnjacima. Želimo da naši treneri budu vrhunski educirani, a naša djeca imaju najbolje moguće uslove za trening – kazao je Malkočević.