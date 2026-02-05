Masakr na Markalama: Na današnji dan 1994. godine ubijeno 68 civila u Sarajevu

Masakr na Markalama dogodio se na današnji dan 1994. godine kada je granata ispaljena oko 12.30 sati sa položaja Vojske Republike Srpske i srpskih paravojnih formacija pala na gradsku pijacu u centru Sarajeva i usmrtila 68 civila, dok su 142 osobe ranjene.

Napad na pijacu Markale ostao je upisan kao jedan od najtragičnijih događaja tokom opsade Sarajeva i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Među ubijenima su bili muškarci, žene, starije osobe i mladi koji su u tom trenutku pokušavali nabaviti osnovne životne namirnice. Pijaca je tada bila jedno od rijetkih mjesta snabdijevanja i zbog toga svakodnevno puna građana.

Masakr na Markalama posmatra se i u širem okviru sistematskog terorisanja stanovništva tokom višegodišnje opsade grada. Sarajevo je od 1992. do 1995. godine bilo izloženo stalnim granatiranjima i snajperskom djelovanju, uz teške uslove života bez redovne struje, vode i grijanja.

U presudama Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrđena je odgovornost visokih vojnih i političkih dužnosnika Republike Srpske za kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja protiv Sarajeva, uključujući i napade na pijacu Markale. Ovaj sudski epilog dao je pravni okvir događajima koji su godinama bili predmet istraga i međunarodnih postupaka.

Posljednjih godina u javnosti su se pojavila i svjedočenja i istraživanja o takozvanom “Sarajevo safariju”, odnosno navodima da su pojedini strani državljani uz posredovanje pripadnika agresorskih snaga dolazili na položaje oko grada i pucali na civile. Ti navodi su i dalje predmet istraga i historijskih analiza.

Na mjestu stradanja danas se nalazi spomen obilježje, a svake godine 5. februara delegacije i porodice žrtava odaju počast ubijenima. Danas u 12.00 sati planirano je polaganje cvijeća i obilježavanje Dana sjećanja na ubijene i ranjene građane Sarajeva u periodu 1992–1995.

Masakr na Markalama ostaje trajno svjedočanstvo stradanja civila tokom rata u Bosni i Hercegovini i jedan od najtežih zločina počinjenih nad stanovnicima opkoljenog grada.

