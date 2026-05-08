Mediacentar poziva edukatore i organizacije koje rade s mladima

Mediacentar Sarajevo organizuje jednodnevnu radionicu, konsultacije i razmjenu znanja za sve one koji u Bosni i Hercegovini okupljaju mlade ljude oko društveno značajnih inicijativa u svojim zajednicama.

Kroz zajednički osvrt, razmjenu iskustava i međusobno učenje, radionica je usmjerena na premošćivanje međugeneracijskog jaza, koji je dijelom oblikovan ubrzanim razvojem novih tehnologija i drugačijim medijskim navikama mladih. Radionica će biti održana u srijedu, 20. maja 2026. godine u hotelu Garden City Konjic.

Na radionicu se mogu prijaviti edukatori i edukatorice iz omladinskog rada, predstavnici organizacija civilnog društva, osobe iz obrazovanja koje u vannastavnim aktivnostima okupljaju mlade, kao i akteri iz kulturnog sektora i osobe koje vode neformalne, lokalno značajne inicijative koje okupljaju mlade ljude. Prednost će imati aplikanti koji dolaze iz programom ciljanih područja – sjeveroistočne Bosne, uključujući regiju Birač i Bijeljinu; zatim Krajine, uključujući Unsko-sanski kanton i prijedorsko-banjalučku regiju te Hercegovine, ali nisu isključene ni druge obližnje zajednice, kao ni predstavnici inicijativa koje povezuju više lokalnih sredina.

Posebno ohrabrujemo organizacije i pojedince koji rade s mladima s invaliditetom te mladima iz manjinskih i marginaliziranih grupa da se prijave; njihove prijave bit će prioritetno razmatrane.

Radionica predstavlja i poziv na aktivno učešće i doprinos dvogodišnjoj inicijativi „Od rješenja do promjene“, kroz koju će učesnici imati priliku da, zajedno s organizatorima i mladima iz svojih zajednica, razvijaju i unapređuju pristupe angažmanu mladih.

Tokom trajanja inicijative, učesnicima će biti omogućeno da:

• nominuju mlade iz svojih zajednica za učešće u naprednim edukativnim programima

• podrže uključivanje mladih u praktičan rad i pripravničke programe u medijima

• doprinesu kreiranju zajedničkih sadržaja, uključujući izložbu o medijskim navikama mladih

• učestvuju u događajima i aktivnostima koje podstiču dijalog i angažman šire zajednice

Na ovaj način, radionica je zamišljena kao početna tačka dugoročnije saradnje, u kojoj učesnici ne samo da unapređuju vlastiti rad, već aktivno doprinose razvoju novih pristupa i prilika za mlade u svojim zajednicama.

Za odabrane učesnike organizator pokriva troškove smještaja i prijevoza.

Za potvrdu učešća potrebno je ispuniti kratki prijavni formular.

Prijave su otvorene do četvrtka, 14. maja 2026. godine, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem emaila: [email protected]