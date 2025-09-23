Međunarodni dan znakovnih jezika: Inovativne zajednice koje inspirišu i povezuju

Nedžida Sprečaković
Međunarodni dan znakovnih jezika
Međunarodni dan znakovnih jezika

Danas se obilježava Međunarodni dan znakovnih jezika, pod ovogodišnjom temom „Postavite temelje za budućnost: Zajedno možemo inovirati, inspirirati i utjecati“. Ovaj datum podsjeća na važnost znakovnog jezika kao mosta komunikacije i razumijevanja, ali i na snagu zajednica gluhih koje se s razlogom nazivaju inovativnim zajednicama.

Obilježavanje dana pruža priliku da se podigne svijest o značaju inkluzivnosti, ali i da se podstakne šira društvena podrška osobama koje koriste znakovni jezik. Svako se može uključiti na različite načine, od učenja osnovnih znakova i širenja informacija o ovoj temi, do učešća u događajima i stvaranja prostora u kojima će gluhe i nagluhe osobe biti ravnopravno uključene.

Posebna vrijednost ovog dana leži u zagovaranju prava gluhih i nagluhih osoba, ali i u prepoznavanju njihovog doprinosa društvu. Podrška pojedincima i kompanijama u kojima su zaposlene osobe s oštećenjem sluha šalje snažnu poruku o jednakim mogućnostima i poštovanju različitosti.

Međunarodni dan znakovnih jezika podsjeća da inkluzija nije samo ideja, nego svakodnevna praksa kojom se gradi pravednije društvo.

